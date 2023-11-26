Через негоду у дорозі застрягли породіллі: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію
Через негоду в Одеській області у дорозі застрягла швидка, у якій була породілля. Рятувальникам вдалося дістати авто із замету й довезти жінку до лікарні.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він уточнив, що зараз організовуються бригади, які зможуть надавати медичну допомогу на місці, передає 24 Канал.
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На Одещині у хуртовині застрягли породіллі
Рятувальники повідомили, що в Білгород-Дністровському районі у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги. Аби його витягти, залучили співробітників ДСНС. Рятувальники витягли автомобіль й супроводили його до місця виклику.
В кареті швидкої допомоги, яку зранку супроводжували та витягали зі снігових заметів підрозділи ДСНС, знаходилась вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні,
– уточнили рятувальники.
Кіпер також повідомив, що нещодавно штаб отримав повідомлення про породіллю, яка теж застрягла на дорозі. Він наголосив, що нині вирішується питання, аби швидка забрала породіллю й доставила у лікарню. За словами Кіпера, породілля їхала на власному автомобілі й опинилася у сніговому заторі.
Негода на Одещині: що відомо
- У неділю, 26 листопада, Одеську область накрила негода. Синоптики оголосили штормове попередження й повідомили, що очікуються сильні мокрий сніг та дощ, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
- Через негоду перекрили трасу Одеса – Рені для вантажівок. Крім того, в Одеській області поліція отримала понад 50 повідомлень про ДТП на дорогах.
- Усі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання 27 листопада. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Якщо негода продовжиться, то дистанційне навчання може бути продовжено.
- Станом на 15:00 інформації про потерпілих унаслідок негоди не надходило.
- Через негоду в Одеській області залишилися без світла 16 населених пунктів. Це майже 29 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, у мережі повідомляють, що перепади напруги й проблеми зі світлом почали виникати й в самій Одесі.