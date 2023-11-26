Через негоду у дорозі застрягли породіллі: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію

Через негоду в Одеській області у дорозі застрягла швидка, у якій була породілля. Рятувальникам вдалося дістати авто із замету й довезти жінку до лікарні.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він уточнив, що зараз організовуються бригади, які зможуть надавати медичну допомогу на місці, передає 24 Канал.

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На Одещині у хуртовині застрягли породіллі

Рятувальники повідомили, що в Білгород-Дністровському районі у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги. Аби його витягти, залучили співробітників ДСНС. Рятувальники витягли автомобіль й супроводили його до місця виклику.

В кареті швидкої допомоги, яку зранку супроводжували та витягали зі снігових заметів підрозділи ДСНС, знаходилась вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні,

– уточнили рятувальники.

Кіпер також повідомив, що нещодавно штаб отримав повідомлення про породіллю, яка теж застрягла на дорозі. Він наголосив, що нині вирішується питання, аби швидка забрала породіллю й доставила у лікарню. За словами Кіпера, породілля їхала на власному автомобілі й опинилася у сніговому заторі.

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