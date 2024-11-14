В Одесі росіяни влучили в житловий будинок та трубопровід теплопостачання
Через російську атаку пошкоджено житловий будинок та магістральний трубопровід теплопостачання в Одесі. У місті вимушено припинено роботу однієї із котелень.
Перед цим в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Геннадія Труханова.
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Що відомо про атаку на Одесу
Окрім пошкодження тепломагістралі, місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у житловий будинок у центрі Одеси. Там зайнялася пожежа – горить триповерхова житлова будівля.
Нагадаємо, що перед цим в Одесі пролунала серія вибухів.
Місцевих мешканців попереджали про загрозу ракет та ударних БпЛА.
Зокрема, за даними моніторингових каналів, місто могли атакувати крилаті ракети Х-59/69 та "Шахеди".
Атака на місто станом на 22:30 триває – туди рухаються нові безпілотники.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті