В Одесі росіяни влучили в житловий будинок та трубопровід теплопостачання

Через російську атаку пошкоджено житловий будинок та магістральний трубопровід теплопостачання в Одесі. У місті вимушено припинено роботу однієї із котелень.

Перед цим в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Що відомо про атаку на Одесу

Окрім пошкодження тепломагістралі, місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у житловий будинок у центрі Одеси. Там зайнялася пожежа – горить триповерхова житлова будівля.

Нагадаємо, що перед цим в Одесі пролунала серія вибухів.

Місцевих мешканців попереджали про загрозу ракет та ударних БпЛА.

Зокрема, за даними моніторингових каналів, місто могли атакувати крилаті ракети Х-59/69 та "Шахеди".

Атака на місто станом на 22:30 триває – туди рухаються нові безпілотники.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті