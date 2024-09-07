В Одесі сталася бійка між чоловіком у формі та жінкою: у ТЦК висловилися про інцидент

У мережі поширили відео, на якому в Одесі сталася бійка між жінкою та співробітником військкомату. У територіальному центрі комплектування відреагували на цей інцидент.

Там наголосили, що на кадрах пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових. У ТЦК та СП закликали громадян дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації.

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Що розповіли в Одеському ТЦК про бійку чоловіка у формі та жінки

У територіальному центрі комплектування зазначили, що біля будівлі збірного пункту в Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Там громадянка в емоційному стані вчиняла дії, які перешкоджали роботі РТЦК та СП.

Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК,

– розповіли військові.

Представники ТЦК наголосили, що військовослужбовці діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. Після приїзду поліції громадянка почала поводитися ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту.

"Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", – мовиться у дописі.

Цікаво, що в мережі в описі під цим відео писали, що жінка буцімто принесла їжу своєму хворому чоловікові, якого забрали до ТЦК.

Момент бійки біля ТЦК в Одесі: дивіться відео

В Одеському обласному ТЦК та СП нагадали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України або інших військових формувань може кваліфікуватися за статтею Кримінального Кодексу України. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений, як посягання на майно ЗСУ.