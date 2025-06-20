У мережі пишуть, що в Одесі стався напад з ножем у тролейбусі: що каже поліція
- В Одесі місцеві телеграм-канали повідомили про напад з ножем у тролейбусі №3. Поліція не отримувала повідомлень про інцидент, сказала у коментарі 24 Каналу Любов Гордієвська.
- Нападник погрожував пасажирам, один з яких отримав поріз на руці, після чого нападник зник у невідомому напрямку.
Місцеві телеграм-канали в Одесі поширювали інформацію, що в одному з тролейбусів міг статися напад з ножем. У поліції зазначили, що не отримували повідомлення про інцидент.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомила начальниця відділу комунікації поліції Одещини Любов Гордієвська.
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Що відомо про інцидент у тролейбусі в Одесі
У мережі писали, що інцидент, попередньо, стався 19 червня ввечері. Невідомий чоловік, зайшовши у тролейбус №3 став розмахувати ножем та погрожувати пасажирам.
Місцеві телеграм-канали писали, що також було відомо про одного постраждалого. Сам нападник вибіг із транспортного засобу та пішов у невідомому напрямку, про що стало відомо з кадрів, які ширили у соціальних мережах.
Також на відео можна побачити, що травмованому надали першу медичну допомогу. У нього був поріз на руці.
В Одесі невідомий чоловік напад на пасажирів у тролейбусі / Кадр з відео з місцевих телеграм-каналів
У поліції Одещини у коментарі 24 Каналу зазначили, що до правоохоронців не зверталися щодо цього інциденту.
Також наразі невідомо, що сталося із нападником, який вчинив інцидент у тролейбусі.