У мережі пишуть, що в Одесі стався напад з ножем у тролейбусі: що каже поліція

Місцеві телеграм-канали в Одесі поширювали інформацію, що в одному з тролейбусів міг статися напад з ножем. У поліції зазначили, що не отримували повідомлення про інцидент.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомила начальниця відділу комунікації поліції Одещини Любов Гордієвська.

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Що відомо про інцидент у тролейбусі в Одесі

У мережі писали, що інцидент, попередньо, стався 19 червня ввечері. Невідомий чоловік, зайшовши у тролейбус №3 став розмахувати ножем та погрожувати пасажирам.

Місцеві телеграм-канали писали, що також було відомо про одного постраждалого. Сам нападник вибіг із транспортного засобу та пішов у невідомому напрямку, про що стало відомо з кадрів, які ширили у соціальних мережах.

Також на відео можна побачити, що травмованому надали першу медичну допомогу. У нього був поріз на руці.



В Одесі невідомий чоловік напад на пасажирів у тролейбусі / Кадр з відео з місцевих телеграм-каналів

У поліції Одещини у коментарі 24 Каналу зазначили, що до правоохоронців не зверталися щодо цього інциденту.

Також наразі невідомо, що сталося із нападником, який вчинив інцидент у тролейбусі.