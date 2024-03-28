В Одесі чули потужний вибух: у Силах оборони півдня заявили про підвищену небезпеку

Пізно ввечері 28 березня в Одесі мешканці почули вибухи. Невдовзі стало відомо, чи пов'язані вони з ракетною або дроновою небезпекою.

Мешканці Одеси пізно ввечері сповістили про те, що чули потужний вибух. Невдовзі стало відомо, що він не пов'язаний ані з атакою ракетами, ані з дронами-камікадзе.

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Вибух пролунав на пляжі

У Силах оборони півдня України зазначили, що до одного з пляжів Одеси винесло протикорабельну міну. Сталося це через штормову погоду. Міну винесло на берег, де вона і вибухнула.

Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється,

– зазначають у Силах оборони півдня.

Також нагадують, що мінна небезпека моря дуже висока. І що хвилі час від часу викидають до узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які серйозно загрожують як життю, так і здоров'ю.

Уночі 28 березня росіяни підступно атакували Одеську область

Детальніше про ракетну атаку розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури Одеського регіону.

За його словами, ворог випустив повітряні цілі зі сторони Криму. Відомо, що частину з них вдалося збити. Він також підтверджує, що для удару по Одещині ворог використовував ракети Х-22.

Це досить потужні ракети. Засоби ППО, які нас є, можуть їх збивати, але це досить проблематично,

– додав Євлаш.

Також окупанти били "Шахедами". По них ефективно відпрацьовували мобільні вогневі групи та засоби ППО Skynex і Gepard.

По них ефективно відпрацьовували мобільні вогневі групи та засоби ППО Skynex і Gepard. Крім того, впродовж минулої доби російські військові випустили одну ракету С-300. Нею вдарили по Донецькій області. Відомо, що ще одна С-300 з радарів зникла та не досягла визначеної цілі.

Згодом у Повітряних силах зазначили, що у ніч проти 28 березня ворог запустив три крилаті ракети Х-22, протирадіолокаційну ракету Х-31П, зенітну керовану ракету С-300, а також 28 дронів-камікадзе "Шахед". Вдалося знищити 26 ударних БпЛА у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.