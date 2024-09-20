В Одесі чули серію вибухів: у небо здіймається дим

В Одесі прогриміла низка вибухів. Незадовго до цього була інформація про ракетну небезпеку для області.

Про вибухи у місті повідомили кореспонденти 24 Каналу. Радимо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Низка вибухів пролунала в Одесі

У місті прогриміли вибухи. О 13:55 на території Одеської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Після цього у місті прогриміло ще щонайменше 2 вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Інформацію про вибухи підтвердив й міський голова Геннадій Труханов. Він закликав містян перебувати у безпечних місцях та залишатися в укриттях. За даними Суспільного, у небо над Одесою здіймається дим.

Станом на зараз жодних деталей стосовно можливих наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було. Вочевидь подробиці стосовно ймовірних пошкоджень буде повідомлено згодом.