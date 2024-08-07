В Одесі чули сильний вибух: в області оголошено тривогу

В Одесі ввечері 7 серпня пролунав сильний вибух. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. Гучні звуки пролунали майже через 30 хвилин після того, як у місті чули сирени.

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Що відомо про вибух в Одесі

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 19:23. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!

– написали військові.

Про гучні звуки кореспондентка 24 Каналу повідомила о 19:55. За її словами, вибух був сильний.

У Повітряних силах також написали о 20:01, що ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеси.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також о 20:04 закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях, адже існує загроза застосування балістики.

Станом на 20:07 повітряна тривога по всій Одеській області триває. Наразі про наслідки вибухів у місті ні в ОВА, ні в міськраді не повідомляли.