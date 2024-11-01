В Одесі чули вибух: яка загроза для міста
В Одесі ввечері 1 листопада пролунав вибух. До цього по всій області пролунала повітряна тривога.
В Одесі також працюють по цілях ворога наші захисники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Геннадія Труханова.
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Що відомо про вибух в Одесі
Повітряна тривога в Одеській області розпочалася о 22:04 1 листопада. Повітряні сили повідомляли про загрозу ракет для регіону.
Увага! Одещина – ракетна небезпека!
– написали військові.
Про вибух у місті написав Геннадій Труханов через хвилину після повідомлення Повітряних сил.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", – зазначив він.
У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили, що вздовж узбережжя Одещини літає розвідувальний БпЛА ворога. Тому закликали уважно ставитися до ракетних загроз.
Уже о 22:16 Повітряні сили оголосили по відбій загрози для Одеської області.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.