В Одесі чули вибух: росіяни вдарили з авіації

Вранці окупанти запустили ракету у напрямку Одещини. В обласному центрі було чути вибух.

Близько 10:40 в Одеській області залунала повітряну тривогу. Стало відомо, що у напрямку регіону летить ракета з тимчасово окупованому Криму.

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Вибух в Одесі

Повітряні сили уточнили, що ціль рухається у бік Чорноморська. Також вони закликали жителів Одеси негайно пройти в укриття.

Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Ракетна небезпека!,

– звертався до українців голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За лічені хвилини після оголошення тривоги, у межах Одеси пролунав вибух.

Як пишуть моніторингові канали, по місту було випущено керовану авіаційну ракету Х-31П.

О 10:55 для Одещини дали відбій тривоги.

Нагадаємо, що вночі 10 липня Одеська область перебувала під ударом "Шахедів" та ракет.

Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Так, внаслідок активної протидії 3 ворожі ракети Х-59/Х-69 та 3 ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Загалом ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, 20 "Шахедами".