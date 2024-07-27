В Одесі чули вибух

Під вечір 27 липня в Одесі чули вибухи. Попередньо, в регіоні працює ППО.

Повітряну тривоги на Одещині оголосили близько 18:09. За кілька хвилин у місті почули вибух.

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Що відомо про вибухи на Одещині

Після оголошення повітряної тривоги мер міста Геннадій Труханов попередив про те, що на Одесу рухається розвідувальний дрон. Також моніторингові канали писали про те, що розвідувальник БпЛА рухається в бік Одеси з Чоного моря.

Приблизно о 18:13 у місті почули вибух. "В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", – написав Труханов.

О 18:27 в регіоні оголосили відбій загрози для регіону.