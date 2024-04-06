В Одесі чули вибухи, але тривоги немає: що відбувається

Близько 12 години в Одесі пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті не оголошували.

Вибухи в Одесі пролунали близько 11:45. Згодом у Силах оборони зробили важливу заяву, передає 24 Канал.

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Чому на Одещині вибухи

Іде бойова робота по розвідувальних дронах противника на Одещині. Нагадуємо: це також може бути небезпечно!

– наголосили в Силах оборони Півдня.

Також зауважили, що цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя.

До речі, повітряну тривогу в Одеській області не оголошували. Однак, захисники закликають берегти себе, перебувати в укриттях і не заважати Силам оборони.