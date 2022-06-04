Під час нічної повітряної тривоги в Одесі чули вибухи: залишайтеся у безпеці

Через загрозу ворожого обстрілу в Одесі оголосили повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів.

Ні в якому разі не залишайте укриттів. Адже ворожі ракети подекуди потрапляють у житлові будинки, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема, маленькі діти.

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В Одесі чули вибухи

Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Через загрозу ворожого обстрілу на Одещині вчергове оголосили повітряну тривогу.

Сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів. Тож містянам краще не покидати укриттів до відбою, щоб не наражати себе на небезпеку.

Зауважте, що під час повітряної тривоги не варто поширювати точні адреси місць прильотів ворожих ракет, якщо такі трапляться. Також не можна публікувати фото чи відео обстрілів, адже це лише допомагає окупантам коригувати вогонь.

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Ризик ракетних ударів з Чорного моря зростає

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив про підвищену небезпеку у регіоні. Він закликав одеситів не нехтувати правилами безпеки, адже найближчими днями на Півдні зросте кількість ракетних ударів, бо в акваторії Чорного моря знову з'являються ворожі кораблі з "Калібрами" на борту.

В оперативному командуванні "Південь" українців також закликали зберігати емоційну рівновагу та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Водночас Генштаб продовжує застерігати одеситів від прогулянок місцевими пляжами. Там розповіли, що 1 червня із Чорного моря на берег віднесло 2 російські міни. Їх оперативно ліквідували українські піротехніки.

Однак деякі цивільні досі засмагають просто під табличками, які інформують про замінування території. Братчук наголосив, що акваторія та узбережжя Чорного моря – заміновані. Мовиться не лише про одеські пляжі, а й про все узбережжя Одеської області. Він порадив цивільним не поповнювати когорту "безсмертних" та берегти свої життя.

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