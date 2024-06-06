В Одесі чути вибухи: мер попереджає про атаку дронів

Окупанти не дають спокою цивільному населенню України. Зокрема, неспокійно – в Одесі.

У четвер пізно ввечері, 6 червня, в Одесі чули вибухи. Повітряні сили та місцева влада перед тим попереджали про запуск ворогом безпілотних літальних апаратів.

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Вибухи в Одесі

Повітряна тривога у Харківській області пролунала ще близько 21:20. Уже о 23:40 Повітряні сили констатували, що БпЛА рухаються чітко в напрямку Одеси, паралельно курсуючи іншими напрямками.

У місті чутно вибухи. Пересипський район, будь ласка, будьте у безпечних місцях. Центр міста – будьте уважні,

– писав мер Геннадій Труханов.