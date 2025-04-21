В Одесі чути вибухи, росіяни атакують "Шахедами" з моря

Пізно ввечері 21 квітня росіяни вкотре атакують Одесу ударними БпЛА. В місті пролунали вибухи.

Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті. Про загрозу атаки повідомляли в ОВА.

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Вибухи в Одесі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські окупанти ввечері 21 квітня знову запустили свої ударні БпЛА по Україні. Під прицілом ворога опинилася Одеса.

Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях,

– написав Олег Кіпер о 22:01.

Тоді ж стало відомо і про вибухи в місті. Зокрема, те, що в Одесі гучно підтвердив і міський голова Геннадій Труханов.

Після цього, мер міста попросив усіх жителів міста знаходитися в безпечних місцях. Станом на 22:13 в Одесі все ще триває загроза атаки.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.