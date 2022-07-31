В Одесі та Харкові чутно вибухи: усім в укриття
Джерело:телеграм "Суспільне"
В Одесі 31 липня місцеві жителі чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу. Згодом про вибухи повідомили й харків'яни.
Людям слід залишатись в укриттях. Офіційних коментарів від влади поки немає. Однак в місцевих телеграм-каналах повідомляють, що над містом здіймається дим.
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Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 17:34. Крім того, сирени пролунали на Миколаївщині та Запоріжжі. Після 18:00 був сигнал відбою.
О 17:50 повідомили про звуки вибухів у кількох районах Харкова та області. Щоправда, повітряної тривоги у регіоні немає.
Дим над Одесою / Фото "Суспільне"
Є серйозна загроза обстрілів
В оперативному командуванні "Південь" повідомили про максимально високу загрозу ракетного обстрілу з боку російських окупантів з моря. Річ у тім, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту росії маневрують поблизу кримського узбережжя. Там є 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – 44 ракети, а також 4 десантних кораблі.
Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою,
– наголосили в ОК "Південь".
Тому наполегливо закликають не нехтувати повітряною тривогою.
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