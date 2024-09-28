Знесли з третьої спроби: в Одесі активісти демонтували другий орден Леніна

В Одесі демонтували орден Леніна та медаль "Золота зірка" на площі 10 квітня. Згодом на місце прибули партульні та забрали у відділення громадського діяча Дем'яна Ганула.

Громадськість в Одесі нарешті позбулася залишків пам'яті про вождя комунізму. Зранку люди прибрали барельєф другого ордена Леніна. У демонтажі взяли участь, зокрема, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський та громадський діяч Демʼян Ганул.

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Одна із головних площ Одеси позбулася "Леніна"

Як повідомляють журналісти, після демонтажу на місце прибули патрульні. Демʼян Ганул пізніше повідомив, що наразі він у відділенні поліції.

Демонтаж Леніна: дивіться відео Суспільне

Слід зауважити, що сьогоднішній інцидент є третьою спробою місцевих активістів прибрати ордени Леніна з площі.

У ніч на 7 вересня Владислав Балінський, Єгор Доровських та Демʼян Ганул розбили один з двох барельєфів ордена Леніна та медаллю "Золота зірка" на площі 10 квітня. Тоді на них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

За два тижні, 22 вересня, активісти повторили спробу демонтувати пам'ятник Леніну, але їм завадила поліція.