"Дуже легко скинути": одесити обурені встановленням паркану навколо парку в комендантську годину

В Одесі за ніч вигулькнув паркан. Це обурило місцевих, бо по-перше, порушило комендантську годину, а по-друге, відрізало кав'ярню – тепер кава буквально через паркан.

Місцеві обурені огорожею навколо Дюковського парку. Кажуть, що вона з'явилася вночі, тобто в комендантську годину. 24 Канал зібрав деталі скандалу з парканом в Одесі.

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Що відомо про забудову

У ніч на 10 жовтня Дюківський парк почали обносити парканом – у комендантську годину. Одесити помітили будівництво і почали писати про це у соціальних мережах.

Перші секції паркану встановили неподалік Розкидайлівської вулиці, у західній частині зеленої зони. Проблема не тільки в тому, що будівництво почалося з порушенням комендантської години: відвідувачі кав'ярні тепер змушені купувати напій через паркан.

Кава через паркан в Одесі: дивіться відео

Місцеві кажуть, що паркан не дуже міцний і його було би легко зламати. Але хочуть, щоб усе було в рамках закону, тому викликали поліцію.

Що говорять одесити про скандальний паркан: дивіться відео

Чи вирішилося питання з парканом – поки незрозуміло.

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Яка реакція мерії

Там кажуть, що будівництво законне, адже Дюківський парк хотіли реконструювати ще до війни.

Тепер у рамках проєкту з благоустрою паркан буде по периметру всієї зеленої зони – це нібито має посилити безпеку відпочивальників, як у місцевому парку Горького.

Окрім встановлення скандальної споруди, буде ремонт прилеглих територій, а оновлений парк з'єднають із упорядкованою ділянкою на Балківській.

Показуємо Дюківський парк на карті Одеси

Трирівневий Дюківський парк (або Дюківський сад) – найстаріший парк Одеси. Його заклав 1810 року як власну резиденцію герцог де Рішельє, якого часто коротко називають Дюк (від французького duc – "герцог"). Парк багато разів змінював назви, але відомий не тільки цим: там мальовничо, бо є джерело і ставок, і там часто знімали фільми.