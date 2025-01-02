В Одесі у квартирі спалахнула пральна машина: вогонь понищив сусідні оселі, постраждала дитина

У п'ятиповерхівці в Одесі сталося займання. Там загорілася пральна машина.

Інцидент трапився в Хаджибейському районі міста , по вулиці Івана та Юрія Лип на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Постраждала дитина

Відомо, що вогонь пошкодив міжкімнатну перегороду та стіни в поруч розташованих двох квартирах. Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Його передали медикам.

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події та психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.

У оселі загорілася пральна машина / Фото ДСНС

До слова, 31 грудня у Києві на вулиці Срібнокільській горіла квартира на 13 поверсі, пожежа охопила площу 20 квадратних метрів.

Трагедія сталася у місті Журавка на Черкащині 28 грудня. Там у будинку загинули через отруєння чадним газом троє дітей: двоє хлопців – 9 та 18 років, та 16-річна дівчинка. Під час пожежі батьків вдома не було – вони поїхали в місто навідати старшого сина.