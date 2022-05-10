В Одесі ліквідували пожежу в ТРЦ після обстрілу: одна людина загинула, двох травмовано

Російські загарбники від початку травня активно обстрілюють Одесу та область. Лише за минулу добу ворог випустив 7 ракет, поціливши у ТЦ.

Сталося це приблизно о 22:35. Окупанти обстріляли торговельно-розважальний центр.

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За даними МВС України, внаслідок ворожого ракетного обстрілу спалахнула пожежа, ліквідувати яку вдалося о 01:20. Площа горіння складала 1 тисяча квадратних метрів. Травми отримали 3 особи, а до гасіння залучалися 35 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілись 3 складських приміщення готової продукції на загальній площі 1 200 метрів. О 01:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула та 2 травмовано.

Наслідки обстрілів Одещини / Фото ДСНС

Додамо, що російські окупанти 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вороги влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури. Відомо про поранених та загиблу людину. Ворог так вишукував стратегічні об'єкти, що застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечні об'єкти", серед яких:

торговий центр;

склад готової продукції широкого споживання.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, росіяни поцілили у підприємство, де тривав робочий процес. Труханов зазначив, що це підприємство не має нічого спільного з військовою інфраструктурою. Там не було жодних складів зі зброєю чи боєприпасами.

Командування "Південь" пояснило, що Росія продовжує здійснювати психологічний тиск та істеричні атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Орієнтовно о 21 годині 9 травня міська влада Одеси розповіла, що окупанти з літака стратегічної авіації Ту-22 випустили по Одещині 3 ракети "Кинджал" . Внаслідок цієї атаки влучили в об'єкти туристичної інфраструктури та зруйнували 5 будівель. Пожежу ліквідували, двох поранених людей доправили до лікарні.

Додамо, що 9 травня у День Європи Одесу відвідав глава Європейської ради Шарль Мішель, аби продемонструвати підтримку України. Попри його візит, вороги продовжували атакувати Одещину. В області та місті щонайменше 14 разів протягом доби оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з них Шарлю Мішелю та Денису Шмигалю довелось ховатись в укритті.

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