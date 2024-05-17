Нова серія вибухів в Одесі: росіяни завдають ударів з авіації

Окупанти знову обстріляли Одесу. Місто здригалося від вибухів.

Вдень росіяни спершу завдали по Одесі ударів балістикою, а потім почали пускати ракети з авіації, передає 24 Канал.

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Одеса перебуває під масованим ударом

Не встигли Повітряні сили оголосити про відбій загрози по балістиці для Одещини о 15:47, як вже рівно за 20 хвилин у регіоні знову залунала сирена. Цього разу військові попередили про небезпеку авіаударів, оскільки була помічена активність ворожої тактичної авіації на південному та північно-східному напрямках.

О 16:28 Повітряні сили наголосили, що противник запустив ракету у напрямку Одещини.

Далі у період з 16:31 по 16:37 в Одесі пролунала серія вибухів.

В 16:41 стало відомо про пуск ще однієї ракети у напрямку Одеси. Моніторингові канали заявляють про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Южне, а також пишуть про роботу ППО.

В 16:48 в Одесі пролунав новий вибух. Також Повітряні сили повідомили про пуск ще однієї ракети на Одещину. Пабліки зазначають, що це знову керована авіаційна ракета.