В Одесі лунають вибухи: росіяни атакують "Шахедами" з моря
- В Одесі вночі пролунали вибухи через атаку російських "Шахедів".
- Повітряна тривога була оголошена через загрозу ударних БпЛА з Чорного моря.
У ніч проти 4 червня ворог знову запустив по Україні "Шахеди". В Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
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Що відомо про атаку на Одесу
Так, близько 1 години ночі з'явилися повідомлення про вибухи в Одесі. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!
– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер після вибухів.
Незадовго до цього Повітряні сили попередили одеситів про "Шахеди" у напрямку міста. Традиційно ворог атакує з акваторії Чорного моря.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, 3 червня Росія вперше за час війни атакувала Миколаївську область ракетою "Кинджал". Ворог цілився в портову інфраструктуру – обійшлося без суттєвих пошкоджень.