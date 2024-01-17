В Одесі лунають вибухи під час повітряної тривоги

Росіяни запустили дрони ще увечері 16 січня. Вночі 17 січня в Одесі лунають вибухи.

Увечері 16 січня росіяни вдарили балістикою по Харкову. Постраждали понад десять людей, дехто у тяжкому стані в лікарні. Окупанти вдарили по житлових будівлях у центрі міста.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Про те, що на місто летять дрони, Повітряні сили написали о 1:21. Група "Шахедів" летіла з Чорного моря.

Моніторингові канали повідомляли, що цілей для української ППО досить багато.

О 1:44 в Одесі чули вибухи, згодом вони повторилися. Вибухів було щонайменше три.

Олег Кіпер попросив бути в укриттях, про влучання не повідомляють. На другу ночі в Одесі ще оголошену тривогу, триває дорозвідка.