В Одесі лунають вибухи під час повітряної тривоги
17 січня 2024, 01:45Читать новость на русском
Росіяни запустили дрони ще увечері 16 січня. Вночі 17 січня в Одесі лунають вибухи.
Увечері 16 січня росіяни вдарили балістикою по Харкову. Постраждали понад десять людей, дехто у тяжкому стані в лікарні. Окупанти вдарили по житлових будівлях у центрі міста.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Про те, що на місто летять дрони, Повітряні сили написали о 1:21. Група "Шахедів" летіла з Чорного моря.
Моніторингові канали повідомляли, що цілей для української ППО досить багато.
О 1:44 в Одесі чули вибухи, згодом вони повторилися. Вибухів було щонайменше три.
Олег Кіпер попросив бути в укриттях, про влучання не повідомляють. На другу ночі в Одесі ще оголошену тривогу, триває дорозвідка.Важливо! Усе, що відомо про нічну атаку, 24 Канал збирає в одному великому матеріалі. Ми оперативно додаємо нові дані, тож будьте в курсі новин.