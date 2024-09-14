В Одесі лунають вибухи, росіяни вдарили балістикою

Про те, що в Одесі гучно, повідомив Геннадій Труханов. Вибухи чули і кореспонденти 24 Каналу. Що відомо про удар по Одесі увечері 14 вересня – розкаже 24 Канал.

Суботнього вечора окупанти запустили балістичні ракети. Червоним був Південь України, вибухи пролунали в Одесі. Про відбій стало відомо о 20:43.

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Що відомо про вибухи в Одесі зараз

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу!

– написали Повітряні сили о 20:18.

Про те, що в місті лунають вибухи, поінформував мер Одеси Геннадій Труханов. Його повідомлення з'явилося о 20:21.

Перед тим він написав, що в області оголошено тривогу і є загроза балістики з Криму. Буквально за хвилину до вибуху чиновник закликав перебувати в безпечних місцях.

На жаль, часто буває так, що між повідомленням про небезпеку та, відповідно, оголошенням тривоги і безпосередньо вибухом минає всього лише декілька хвилин. Це стається в тих регіонах, які близькі до лінії фронту. Тому дуже важливо швидко реагувати на загрози – а також читати офіційні повідомлення Повітряних сил і місцевої влади.

Що летіло на Одесу та які наслідки

Повітряні сили не деталізували тип зброї, але моніторингові спільноти припустили, що це міг бути "Іскандер-М", можливо, і не один. До вибухів у низці пабліків з'явилися повідомлення про пуски балістичних ракет у бік Миколаєва чи Вознесенська. Згодом ракети змінили курс на Чорноморськ або Одесу.

Імовірно, по них відпрацювала ППО, але ані Повітряні сили, ані Сили оборони Півдня поки не надали такої інформації.

Геннадій Труханов та глава Одеської ОВА Олег Кіпер іще не повідомляли про можливі наслідки удару по Одесі.

Де повітряна тривога зараз: інтерактивна карта

24 Канал нагадує: якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

Відмінність між "Іскандер-М" та "Іскандер-К"

Є два різновиди цих ракет: "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – балістична. Остання підіймається майже в стратосферу, звідки повертається на високій швидкості.

Бойова частина обох ракет – близько 500 кілограмів, як у "Кинджала", а дальність ураження 500 – 600 кілометрів. У разі влучання ці ракети завдають шкоди в радіусі 60 метрів.

Окрім того, що "Іскандер-М" швидша за "Іскандер-К", вона має покращену систему керування, що дає змогу більш точно навестися на ціль та забезпечує високу точність удару. Також "Іскандер-М" має більшу маневровість і здатність ухилитися від систем протиповітряної оборони.

По цих ракетах працює обмежена кількість систем ППО - Patriot і FSAF SAMP/T. А от "Іскандер-К" можуть збити ПЗРК "Ігла" чи "Стінгер".