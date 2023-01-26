Поліція вже затримала порушника, – в Одесі відреагували на вечірній салют під час тривоги

У середу, 25 січня, невідомий чоловік запустив феєрверк у центрі Одеси. Порушника не зупинили ні закон, ні повітряна тривога, що лунала в той час у місті.

Чоловік вирішив "порозважатись" на вулиці Генерала Бочарова. Обурливим є те, що місцеві телеграм-канали почали повідомляти про звуки феєрверків невдовзі після початку повітряної тривоги.

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Порушника вже затримали

Очільник Одеської ОВА Марченко відреагував на такі дії. Він зауважив, що феєрверк запустили у той час, коли по Дніпру та Запоріжжю фіксували прильоти, загинули люди.

Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія,

– йдеться в повідомленні.

За словами Марченка, поліція вже затримала порушника й він в усьому зізнався.

В Україні заборона на використання та продаж піротехніки діє ще з літа 2022 року

Що загрожує порушникам

. Першочергово ці зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані. Тому війна – не час для салютів

В Україні відповідальність за порушення заборони використання салютів передбачена у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі. Тих же, хто спокуситься пару хвилин подивитися на вогники у нічному небі, а разом з тим перелякати й усіх оточуючих, очікує покарання у вигляді:

штрафу у декілька сотень гривень,

арешту і обмеження волі, якщо кваліфікують як злочин (хуліганство).

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – штраф від 595 до 1 020 гривень.

Крім того, існує відповідальність за порушення законодавчих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил дотримання тиші у населених пунктах. Для звичайних громадян це штраф у розмірі від 85 до 255 гривень.