В Одесі є жертва внаслідок атаки Росії: під завалами знайшли тіло чоловіка
- Внаслідок атаки Росії на Одесу 24 липня загинув 32-річний чоловік.
- Тіло жертви деблокували рятувальники з-під завалів багатоповерхівки.
У ніч на 24 липня Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. На жаль, є загиблий. З-під завалів житлової багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло чоловіка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
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Що відомо про жертву внаслідок атаки на Одесу 24 липня?
О 19:12 Олег Кіпер повідомив, що, жаль, внаслідок нічної атаки Росії дронами по Одесі загинув чоловік.
Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки,
– розповів голова ОВА.
Також посадовець висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку тривають.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!
Зауважимо, внаслідок терористичної атаки Росії в Одесі зруйнована дев'ятиповерхівка. Горіли оселі на п'ятому й шостому поверхах одного з під'їздів.
Вранці у ДСНС повідомляли, що є загроза обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 жителів і врятували 5, які були заблоковані у квартирах.