В Одесі посеред білого дня група осіб підпалила автомобіль адвоката Максима Болдіна. Раніше він був захисником фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк – Ігоря Павловського.

Про підпал на своїй фейсбук-сторінці повідомила очільниця Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України Надія Корінна.

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За її словами, наразі підпал авто Болдіна пов’язують з його адвокатською діяльністю. Корінна також оприлюднила скриншоти з камери спостереження, на яких видно момент займання автівки.

Підпал авто Болдіна: відео

Підпал автомобіля Болдіна: відео

"Це ж яке треба було мати бажання помсти, щоб навіть не пожаліти людей, що живуть у навколишніх будинках", – підмітила юристка.

Сам Болдін вже прокоментував інцидент "Думській". Він вважає підпал авто спробою його залякати.

Це однозначно спроба мене залякати. Але з якого саме приводу, поки прокоментувати не можу, це з'ясує слідство,

– уточнив він.

Автівку Болдіна, а саме – Mercedes-Benz S63 AMG підпалили близько 15:40 поблизу Куликового поля. Перед цим очевидці кажуть, що чули неподалік від цього місця звуки пострілів. Після підпалу очевидці побачили групу невідомих молодиків, одягнених у якусь уніформу. Вони швидко зникли з місця подій.



Автівку Максима Болдіна підпалили посеред Одеси / Фото "Думська" Автівку Максима Болдіна підпалили посеред Одеси / Фото "Думська"



Автомобіль Болдіна після підпалу / Фото УСІ

Що відомо про Максима Болдіна: коротко

44-річний Максим Болдін закінчив Одеський національний університет імені Мечникова за фахом "Правознавство", де отримав юридичну кваліфікацію, та Одеський державний економічний університет.

У 2002 році він став помічником народного депутата України Едуарда Гурвіца, перебував на посаді 3 роки.

У 2006 році почав займатися адвокатською діяльністю, за рік очолив юридичне управління Одеської міськради.

У 2011 році обіймав одну з ключових посад в Антимонопольному комітеті, залишаючись, при цьому, консультантом Одеської облради.

З 2012 по 2015 рік Болдін був керуючим партнером адвокатської компанії В&G, а також одеського офісу юридичної фірми "Гвоздій та Оберкович", а в 2015 році обійняв таку саму посаду в юридичній фірмі inTrust.

Був серед фаворитів на посаду голови Одеської обласної адміністрації у 2019 році. Втім, згодом на цю посаду був призначений Максим Куций.

Адвокат захищав жителя Миколаєва Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк.

