"Конфлікт вичерпано": у Центрі екстреної медичної допомоги Одещини прокоментували бійку з ТЦК

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявили, що конфлікт з представниками ТЦК вичерпано. Правову кваліфікацію цьому інциденту нададуть правоохоронці.

Відео з бійкою медиків та представників ТЦК з'явилося напередодні у мережі, 11 червня. Причиною сутички, як писали у мережі, буцімто стало затримання фельдшерів швидкої працівниками ТЦК, тому інші медики вирішили влаштувати протест.

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В Центрі екстреної медичної допомоги прокоментували інцидент

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області 12 червня опублікували допис, в якому прокоментували сутичку зі співробітниками ТЦК. Так, у повідомленні наголошується, що наразі конфлікт вичерпано, а остаточний вердикт цьому інциденту нададуть правоохоронні органи.

Також там прокоментували питання бронювання медиків. Так, наразі проводяться усі відповідні лікарські огляди, медики оновлюють свої дані, а установи – формують та подають списки на їхнє бронювання.

Найближчим часом питання буде вирішено. Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі,

– додали в Центрі.

Лубінець прокоментував бійку медиків і працівників ТЦК

На інцидент між медиками й працівниками ТЦК відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що такі дії неприпустимими, а також повідомив, що вже направив звернення до ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції та МВС з вимогою надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

"Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни й людей. Годі й говорити про те, що ворожі канали дуже успішно використовують це відео для поширення своїх пропагандистських наративів", – наголосив Лубінець.

У підсумку він закликав усіх співробітників ТЦК та СП під час виконання своїх обов'язків дотримуватися усіх норм Конституції.

У прокуратурі вже відкрили справу

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила, що фактом бійки між медиками та співробітниками ТЦК відкрила справу про хуліганство. Якщо провина підозрюваних буде доведена у судовому порядку, то їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі пояснили, що працівники ТЦК доставляли військовозобов'язаного, щоб встановити ступінь його придатності. Дорогою чоловік викликав собі швидку. Коли медик прибув на місце виклику, то між фельдшером і працівником ТЦК виникла сутичка.