Відео цієї поїздки оприлюднили в місцевому телеграм-каналі 24 липня. Куди везли цю дику кішку – невідомо.
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Сидів на колінах
Тварину тримали за повідець, який був причіплений до ошийника. Леопард сидів на колінах пасажира та дивився у відчинене вікно.
Автором ролика є водій автомобіля, який їхав поряд. Його зняли в селищі Котовського.
Леопард на передньому сидінні авто в Одесі: відео телеграму "Ху*вая Одесса"