В Одесі попрощалися із Валерією Глодан, її тримісячною донькою і матір'ю

В Одесі відбулася церемонія прощання із загиблими внаслідок ракетного удару 23 квітня. Тоді серед загиблих виявилася і тримісячна дівчинка.

Російські окупанти в суботу, 23 квітня, завдали декілька ракетних ударів по Одесі. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку. Тоді загинуло вісім людей.

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Внаслідок удару загинули Валерія Глодан, її тримісячна донька Кіра та мама Людмила Явкіна. У середу, 27 квітня, в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбулася церемонія прощання із загиблими.

"Путін – терорист, Росія – держава-терорист, вбивця. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям й люди не повинні вмирати", – сказав під час церемонії прощання Юрій Глодан. Він, фактично, втратив усю родину.

Сам Юрій залишився живим лише через те, що перед тим вийшов в магазин.

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На церемонію прощання прийшло чимало родичів та друзів родини.

Ракетний обстріл Одеси

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. За даними президента Володимира Зеленського, окупанти випустили 7 ракет з території Каспійського моря.

Українській ППО вдалося збити дві ракети.

Одна з ракет влучила у житловий будинок. Загинуло 8 людей, ще 18 отримали поранення.

Ще одна ракета влучила у цвинтар, знищивши чимало надгробків. Внаслідок удару значні ушкодження отримала одна жінка.

Дивіться відео реакції Володимира Зеленського на обстріл Одеси