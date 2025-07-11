Росія серед білого дня атакувала Одесу: пошкоджена адмінбудівля, стайня, будинки, є постраждалі

Росіяни в п'ятницю, 11 липня, завдали удару по Одесі. Відомо, що зафіксовано низку пошкоджень, серед яких житлові будинки та адмінбудівля.

На жаль, є інформація про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал "Одеса. Офіційно".

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ворог вдарив по Одесі

Російські окупанти вдень в пʼятницю, 11 липня, вкотре вдарили по Одесі.

Внаслідок атаки в місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Також вказується, що пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, стайня та автівки.

Станом на 11:51 відомо про 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

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До слова, зранку під приціл ворога потрапив і Харків. Внаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.



Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто. Також відомо про постраждалих.