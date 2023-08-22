В Одесі правоохоронці увірвалися у центр для біженців: що там сталося

В Одесі у ніч на 22 серпня правоохоронці "увірвалися" у Центр допомоги вимушеним переселенцям "Дрім Шелтер". Організатор хостела для біженців заявив про постраждалих.

За словами одеського громадського діяча Георгія Блошиці, у центрі для ВПО нібито шукали чоловіка, який був у розшуку. Що сталося у центрі для переселенців в Одесі – передає 24 Канал.

Дивіться також На Одещині командир побив підлеглого: він потрапив до лікарні із травмою голови

"Зламали двері й налякали переселенців"

Власник центру для ВПО Блошиця заявив, що близько о 02:00 у хостел на площі Соборній, 12 увірвалася поліція у пошуку чоловіка, який скоїв злочин. Приблизно за 15 хвилин до цього зателефонував чоловік, який представився працівником карного розшуку Портофранківського відділу поліції, і заявив, що повинен перевірити інформацію про те, що в центрі проживає раніше судима людина, яка перебуває у розшуку.

За словами Блошиці, ніяких дозволів на обшук у центрі для ВПО правоохоронці не представили. Натомість вони "виламали двері, використовуючи кувалду та лом".

Перелякані переселенці, жінки, діти, люди похилого віку, інваліди, більшість з окупованих територій, прокинувшись від ударів кувалдами в наші мирні двері, зібралися на верхньому поверсі, у загальному залі відпочинку. Збившись у купки, вони тремтячи очікували розв'язки. У центрі проживали на цей момент приблизно 60 осіб, із них вісім чоловіків, і половина цих чоловіків – люди похилого віку,

– заявив Блошиця.

Громадський діяч також наголосив, що деяких з переселенців нібито "побили". Крім того, за словами Блошиці, він не розуміє, як має перевіряти людей у центрі. Ба більше, керівник хостела для ВПО стверджує, що постраждав чоловік із Херсона, який пережив окупацію та знущання росіян.

"Закінчилося все тим, що зламавши психіку переселенців і всі двері, які не встигли відчинити, не знайшовши злочинця та слідів його можливої присутності, (правоохоронці – 24 Канал) пішли геть", – мовиться у дописі Блошиці.

Правоохоронці "увірвалися" у хостел / Фото Георгій Блошиця

У хостелі затримали зловмисника

У пресслужбі ГУНП в Одеській області заявили, що у центрі для переселенців затримали зловмисника, який вдарив ножем знайомого та вкрав у нього гроші. Як стверджує слідство, напад відбувся в орендованій квартирі 36-річного переселенця. Чоловік запросив у гості 24-річного знайомого, але під час вживання алкоголю між ними спалахнув конфлікт. Гість, який вже був у стані сп'яніння, завдав потерпілому удар ножем у плече, а далі, погрожуючи тим самим ножем, забрав у нього 7000 гривень і втік.

Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисник почав переховуватися від слідства. Поліцейські все ж змогли розшукати нападника, який вирішив "пересидіти" у хостелі для ВПО на Соборній площі.

Правоохоронці заявили, що звернулися до охоронця хостела, аби той відчинив двері. Чоловік відмовився й зателефонував на гарячу лінію 102, де йому підтвердили, що правоохоронці дійсно проводять оперативно-розшукові заходи. Проте й після підтвердження диспетчером інформації про розшукові заходи охоронець знову відмовився допустити поліцейських до приміщення.

Враховуючи, що зловмисник озброєний і перебуває у стані сп'яніння, допускалася ймовірність загрози життю та здоров'ю мешканців хостела, тому правоохоронці не могли ризикувати їхнім життям і самостійно відчинили вхідні двері, адже озброєний зловмисник міг погрожувати переселенцям,

– наголосили у поліції.

Ба більше, під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася ззаду на поліцейського та схопилася за його вогнепальну зброю. Це послугувало приводом для правоохоронця застосувати до неї заходи фізичного впливу.

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото ГУНП в Одеській області

Нині зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Деталі щодо затримання зловмисника у хостелі: дивіться відео

Керівництво ГУНП доручило провести службове розслідування, в рамках якого буде надана оцінка діям усіх сторін подій, що відбулися у хостелі.