В Одесі прогриміли вибухи: ворог атакував місто "Шахедами"
- В Одесі 28 березня вночі пролунали вибухи через атаку російськими ударними безпілотниками "Шахед".
- Тривогу в Одеській області оголосили о 00:23, а вибухи почули о 01:49. Попередньо, ППО працює по ворожих дронах.
В Одесі пізно вночі 28 березня пролунали вибухи. На місто летіли російські ударні безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Тривогу в Одеській області оголосили о 00:23. Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих безпілотників для регіону.
Увага! Ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря північним курсом на Одесу,
– написали військові.
Пізніше вони зазначали, що ворожі дрони-камікадзе в Одеській області рухаються курсом на північ.
Вибухи в Одесі почули о 01:49. Про гучні звуки написав міський голова Геннадій Труханов.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи", – написав він.
За попередніми даними, в Одеському регіоні ППО працює по ворожих дронах.
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