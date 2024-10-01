В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі вдень, 1 жовтня, прогриміли вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про ворожий розвідувальний БпЛА у цьому регіоні.

Про гучні звуки у місті повідомили кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибуху в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

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В Одесі чули вибухи

Об 11:47 на території Одеської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря, який рухався в напрямку міста. Вже о 11:54 там почули вибухи.

Через кілька хвилин інформацію про гучні звуки, які могли чути містяни, підтвердив й мер Геннадій Труханов. Він повідомив про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

В місті чутно вибух! Працюють наші захисники,

– написав міський голова.

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До слова, майже водночас у Запоріжжі пролунала серія вибухів, росіяни вкотре обстріляли місто керованими авіабомбами. Ворог постійно атакує прифронтові території зі всіх видів озброєння, які можуть досягати української території.