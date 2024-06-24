В Одесі прогримів сильний вибух: Росія атакувала ракетами

Вранці 24 червня в Одесі пролунав сильний вибух під час тривоги. Агресор знову атакував ракетами.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 07:49. Уже незабаром пролунав вибух, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог запустив крилаті ракети по Півдню України: в частині областей – тривога

Удар по Одесі 24 червня

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 07:48 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Південного напрямку. У частині областей оголосили тривогу.

Вже о 07:56 Повітряні сили повідомили, що ракети прямують в напрямку Одеської області. Через 3 хвилини уточнили, що тримають курс на Одесу / Одеський район.

Місцева влада закликала перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Сильний вибух у місті прогримів о 08:02. Це підтвердив і міський голова Геннадій Труханов.

У мережі пишуть, що в небо над Одесою здійнявся дим. О 08:14 оголосили відбій тривоги.