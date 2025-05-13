В Одесі прогримів вибух: є постраждалий
- В Хаджибейському районі Одеси стався вибух, внаслідок якого постраждав чоловік у дворі приватного будинку.
- Поліція встановлює обставини вибуху, на місце події скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.
В Хаджибейському районі Одеси прогримів вибух. Відомо, що у дворі приватного будинку постраждав чоловік.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.
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Що відомо про вибух в Одесі
Поліцейські повідомили, що встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси.
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків,
– йдеться у повідомлені.
Крім того, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху травмувався один чоловік у дворі приватного будинку. Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється.
Про всі деталі правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про вибух у Сумах. Міський голова попереджав про перебування над населеним пунктом російського "Ланцета". Згодом Олександр Лисенко повідомив, що зафіксовано влучання ворожого БпЛА у лісогосподарську машину. Безпілотник влучив у мастильний бак, також пошкоджені кабіна та спеціальна установка.
На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водій у цей момент відійшов від машини за автозапчастинами.