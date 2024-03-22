В Одесі прогримів вибух

Росіяни зараз атакують не тільки Одесу, а й інші напрямки, зокрема дніпровський і запорізький. Що відомо про вибухи в Одесі – розкаже 24 Канал.

На жаль, це не перша атака на місто за сьогодні. В ніч проти 22 березня ворог масовано атакував українські міста, цілячи по енергетиці. В Одесі змушені перейти на екстрені відключення світла, оскільки масштаби пошкоджень серйозні.

Дивіться також Шмигаль відповів, чи будуть вимикати світло по всій Україні через удар по енергооб'єктах

Що відомо про вибухи в Одесі

Вибухи в місті вдень 22 березня почули містяни. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму.

В Одеській ОВА нагадали жителям Одеси та Одеського району бути в укриттях до відбою.

Моніторингові пабліки написали, що ціль на Одещину летіла саме з тимчасово окупованого півострова. Вона припинила існування в межах області.

Сили оборони Півдня уточнили, що відбулося в місті

Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону,

– написали там.

В Одеському районі в місці влучання виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, інформація про постраждалих не надходила.

Під час удару по Одесі була загроза балістики для тих областей, де оголошено повітряну тривогу. А це більша частина території України.

Не фіксуйте на відео та не фотографуйте роботу ППО! Не заважайте працювати Силам оборони! І зберігайте голову холодною – критично ставтеся до інформації із соцмереж.