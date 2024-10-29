В Одесі прогримів вибух

Російські окупанти вкотре тероризують Одесу. Там ввечері 29 жовтня пролунав вибух.

Про це повідомили журналісти 24 Каналу, які перебувають у місті. Зазначається, що вибух прогримів до початку повітряної тривоги.

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Вибух в Одесі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері у вівторок, 29 жовтня, в Одесі було гучно. Журналісти 24 Каналу о 17:02 повідомили, що тоді прогримів вибух, вказавши, що він пролунав до початку тривоги.

Практично одразу після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. Паралельно з цим в Повітряних силах повідомили про роботу протиповітряної оборони по ворожому розвідувальному дрону.

Одеська область – робота ППО по розвідувальному БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 17:13 в області все ще лунає тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.