В Одесі прогримів вибух

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Увечері 12 лютого в Одесі пролунали чергові вибухи.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу. Міський голова закликав жителів Київського району Одеси бути обережними.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Об 22:08 наш кореспондент повідомив, що в Одесі пролунали вибухи. Також про це написав міський голова Геннадій Труханов.

В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники,

– написав мер.

За деякий час Труханов повідомив, що особливо обачним варто бути в Київському районі міста.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що об 22:02 в Повітряних силах попереджали, що в Чорному морі неподалік Одещини помітили ворожі БпЛА, які рухалися західним курсом.

Втім, наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо наслідків вибухів в Одесі.