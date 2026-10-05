В Одесі прогримів вибух

Російські війська продовжують тероризувати Україну. Ввечері 5 жовтня під ударом опинилася Одеса.

Там прогримів вибух. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім варто зауважити, що близько 21:32 в Одеському районі оголосили дронову загрозу. При цьому, Повітряні сили ЗСУ писали про рух реактивного БпЛА курсом на Одесу з півночі.

Вибух у місті було чутно за кілька хвилин до 10-ї вечора. При цьому, відразу після вибуху дали відбій повітряної тривоги.

Слід уточнити, що станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе про це повідомити згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Де ще лунали вибухи останнім часом?

Ввечері 5 жовтня під ударом ворога опинився і Київ – жителі здригнулися від вибухів. Пізніше стало відомо, що в Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку, і виникло загоряння припаркованих автомобілів.

Росіяни атакували й Запоріжжя – у місті пошкоджена багатоповерхівка, відомо й про постраждалих. Раніше країна-терористка обстріляла Харків КАБами. Атака забрала життя 6 людей, десятки зазнали поранень.