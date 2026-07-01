В Одесі пролунали потужні вибухи

В Одесі прогриміли вибухи. Росія атакувала місто балістичними ракетами.

Про це повідомили моніторингові канали Повітряних сил.

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Що відомо про вибухи в Одесі?

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області о 12:48 було оголошено повітряну тривогу.

О 12:50 у ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Одещини. Через 2 хвилини у регіоні прогриміли потужні вибухи.

Російські окупанти, ймовірно, запустили по місту балістичну ракету "Іскандер". Наразі уся інформація про наслідки уточнюється.

Коли Росія ще атакувала Одесу?

У ніч на 26 червня ворог завдав цинічних ударів по Одеській області. Під прицілом опинилась енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок ворожого удару по Ізмаїльському району Одещини зазнав пошкоджень об'єкт енергетики. Без світла залишилось декілька населених пунктів. Відомо, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Під час російської атаки 23 червня дрони пролітали над пляжами Одеси, де перебували відпочивальники. Внаслідок обстрілу уламок поранив жінку – її госпіталізували.