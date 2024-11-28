В Одесі пролунали вибухи під час атаки "Калібрами"

Одеська область стала одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. Інші групи ракет повернули до Кропивницького та на Черкащину.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Ракетну небезпеку на Одещині оголосили о 5:10.

Мешканців області попереджали декілька разів про рух ракет.

Вибухи в Одесі пролунали о 5:50.

Про можливі наслідки наразі влада не повідомляла.