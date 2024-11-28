В Одесі пролунали вибухи під час атаки "Калібрами"
28 листопада 2024, 05:47Читать новость на русском
Одеська область стала одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там пролунали вибухи.
Про це повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. Інші групи ракет повернули до Кропивницького та на Черкащину.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Ракетну небезпеку на Одещині оголосили о 5:10.
Мешканців області попереджали декілька разів про рух ракет.
Вибухи в Одесі пролунали о 5:50.
Про можливі наслідки наразі влада не повідомляла.