В Одесі пролунали вибухи: що сказали Сили оборони

В обідній час жителі Одеси почули звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про ракетну небезпеку.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про ситуацію

Оновлення. Сили оборони Півдня повідомили про знищення двох ворожих дронів.

Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

Близько 13:03 на Одещині та ще у кількох областях оголосили повітряну тривогу. О 13:04 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південних областей.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер близько 13:08 звернувся до жителів із важливим закликом.

Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо!

– наголосив він.

Близько 13:19 в соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Одещині. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових телеграм-каналів, це захисники українського неба могли збити російський розвідувальний безпілотник.

О 13:23 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики ворогом з тимчасово окупованого Криму. Вже о 13:33 ПС ЗСУ оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. А згодом оголосили відбій тривоги на Одещині та в інших областях.

Нагадаємо, що цієї суботи в Одесі вже лунав вибух. Це сталося близько 11:45. Згодом Повітряні сили пояснили гучні звуки роботою нашої ППО по ворожих розвідувальних дронах на Одещині.

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