У Одесі пролунали вибухи
8 квітня 2024, 12:13Читать новость на русском
У Одесі вдень 8 квітня пролунав вибух. Наразі невідомо деталей.
У Одесі вчергове пролунали вибухи. Повітряну тривогу не оголошували, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
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Повітряну тривогу не оголошували
Жителі Одеси чули потужні вибухи. Наразі невідомо, у чому причина. У регіоні не оголошували про повітряну загрозу.
Причини невідомі. Місцева влада не коментувала цього.
24 Канал слідкує за ситуацією та повідомить подробиці, коли вони стануть відомими.
Тривогу в регіоні оголосили о 12:19, як і у більшості областей через загрозу балістичного озброєння.
Росія атакувала Одесу 6 квітня
- Ввечері 6 квітня в Одесі пролунали декілька вибухів. За кілька хвилин до цього в місті оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в місті почалась пожежа.
- Місцева влада закликала людей дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
- Відбій повітряної тривоги в Одесі пролунав аж о 22:10. Після цього видання "Думская" повідомило, що в місті горить житловий будинок.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу повідомила, що росіяни продовжують виробляти різноманітні ракети для того, щоб використовувати їх по українських містах. Чимало з них зберігаються у Криму та готові до застосування.