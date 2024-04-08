У Одесі пролунали вибухи

У Одесі вдень 8 квітня пролунав вибух. Наразі невідомо деталей.

У Одесі вчергове пролунали вибухи. Повітряну тривогу не оголошували, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Повітряну тривогу не оголошували

Жителі Одеси чули потужні вибухи. Наразі невідомо, у чому причина. У регіоні не оголошували про повітряну загрозу.

Причини невідомі. Місцева влада не коментувала цього.

24 Канал слідкує за ситуацією та повідомить подробиці, коли вони стануть відомими.

Тривогу в регіоні оголосили о 12:19, як і у більшості областей через загрозу балістичного озброєння.

Росія атакувала Одесу 6 квітня