В Одесі пролунали вибухи, над містом видно дим
Увечері 14 серпня тривога охопила Південь України і дійшла аж до Полтавщини. В Одесі пролунали вибухи.
Україна героїчно боронить своє небо від ворожих ракет і безпілотників. На жаль, у цій боротьбі гинуть наші льотчики. 12 серпня під час виконання бойового завдання загинув авіатор Олександр Мигуля. Він був капітаном і командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".
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Що відомо про вибухи в Одесі увечері 14 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– написали Повітряні сили о 19:31.
І вже за кілька хвилин повідомили, що на Одещину летить швидкісна ціль. Тоді ж, о 19:34, про вибухи в місті повідомив Геннадій Труханов.
Також одеський мер поінформував, що є небезпека повторних пусків балістики на область.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив містян і жителів Одещини бути в укриттях.
На жаль, відомо, що над містом здіймається дим. Про це написали журналісти Суспільного.
Моніторингові канали припустили, що це міг бути "Іскандер-М", якими гатили з Криму. Проте ще немає офіційних даних про це, як і деталей щодо наслідків вибухів в Одесі.
Доповнення. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що в Одесі є влучання. На місці працюють служби, про постраждалих поки не йдеться. Він також припустив, що били "Іскандером" із Криму, але сказав, що більше деталей наведуть в ОВА.
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Де зараз тривога
Окрім обстрілу Одещини, ракети летіли на Київ – в області по них працювала ППО. Принаймні про це повідомили моніторингові спільноти.
Загалом тривога поширилася на Північ, дійшовши до Києва та Чернігова. Проте швидко дали відбій, червоними на 19:54 залишалися тільки Одещина, Миколаївщина та Херсонщина. Але й там за кілька хвилин пролунав відбій.
Та вже після восьмої вечора в низці областей знову пролунала сирена. Відомо про тривоги в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях. Вони пов'язані з балістичною загрозою.Важливо! 24 Канал нагадує: якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!