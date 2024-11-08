В Одесі пролунала серія вибухів: працює ППО

Росія продовжує невпинно атакувати Україну ударними БпЛА. Так, увечері 8 листопада в Одесі пролунали вибухи.

У місті працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Тривогу в Одеській області оголосили о 23:20. Повітряні сили повідомляли про загрозу російських дронів-камікадзе для регіону.

Група "Шахедів" в акваторії Чорного моря рухається курсом на Затоку та Одесу,

– писали військові.

О 23:55 в самій Одесі почули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"В Одесі лунають вибухи", – зазначали журналісти.

Через майже хвилину кореспонденти написали про ще один сильний вибух в Одесі.

Уже о 00:00 вибухи підтвердив і очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що у районі міста працює протиповітряна оборона.

Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони,

– написав він.

Кіпер також закликав жителів Одеської області лишатися в укриттях.

О 00:10 в Одесі пролунали повторні вибухи, про що написало Суспільне. Через 5 хвилин знову у місті було гучно.

Місцеве видання "Думська" о 00:20 повідомило, що в одному з одеських житлових комплексів розпочалася пожежа.

О 00:26 Суспільне повідомило про ще серію вибухів в Одесі. Загроза "Шахедів" для міста зберігається.

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