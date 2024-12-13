В Одесі пролунали вибухи: там попереджали про активність ворожих дронів

13 грудня 2024, 22:59
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Автор: Анжеліка Байбак

В Одесі пізно ввечері 13 грудня пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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В Одесі, ймовірно, працювала ППО

О 22:57 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили попередили про рух розвідувальних дронів у напрямку області.

Можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА,
– мовиться у повідомленні.

За хвилину після допису Повітряних сил журналістка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи. 

Мер Одеси Геннадій Труханов згодом повідомив, що причиною вибухів стала робота українських захисників.

Станом на 23:13 в Одесі пролунав відбій повітряної тривоги.

Разом з тим, ворог продовжує атакувати "Шахедами". Наразі ударні БпЛА фіксують у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 

У разі оголошення повітряної тривоги варто пройти в укриття. Це може врятувати життя, адже уламки збитих цілей також можуть завдати руйнувань.