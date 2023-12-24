В Одесі пролунали вибухи під час оголошення тривоги
Російські військові атакували Одесу пізно ввечері 24 грудня. Відомо, що вибух пролунав під час повітряної тривоги, адже ворог завдав удару максимально підступно. Втім, як і завжди.
Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, в Одесі впродовж кількох хвилин пролунало кілька вибухів. Причому пролунали вони під час оголошення повітряної тривоги. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.
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Що відомо про атаку Одеси
21:27 Стало відомо про те, що в Одесі пролунав перший вибух. В ту ж хвилину в області пролунала повітряна тривога, попереджаючи про загрозу з неба. У Повітряних силах звернулися до мешканців Одеси, зазначивши, що летить ракета. Ще через хвилину кореспонденти 24 Каналу зауважили, що знову почули вибухи.
21:33 На Одещині оголосили відбій повітряної тривоги. Закликаємо бути обережними, покидаючи укриттів.
21:39 На Одещині знову оголосили повітряну тривогу. Закликаємо бути максимально обережними та перебувати в укриттях, адже це може врятувати вам життя. Тривогу оголосили у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами". Не ігноруйте!
21:40 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців: "Одеський район, будь ласка, знову пройдіть в укриття та перебувайте там до відбою! Це важливо!"
21:54 Кореспонденти 24 Каналу кажуть, що знову пролунав вибух. Але він був слабким у порівнянні з тими, які чули пів години тому.Це важливо! Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбою. Також пам'ятайте, що не можна знімати та викладати у мережу роботу повітряної тривоги. Не співпрацюйте з ворогом своїми несвідомими діями.
Росіяни атакують "Шахедами"
Російські військові також запустили дрони-камікадзе. О 21:45 Повітряні сили звернулися до українців і зауважили, що декілька груп "Шахедів" рухаються у напрямку Одеси до Чорноморська з Чорного моря.
Паралельно загроза атаки дронами-камікадзе фіксується й в інших регіонах. Так, о 21:47 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" зайшли у Хмельницьку область та наближаються до Старокостянтинова.
Звернімо увагу, що повітряна тривога у зв'язку з атакою дронами-камікадзе оголошена у низці областей. Станом на 21:50 – на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Вінниччині, Хмельниччині та Житомирщині.