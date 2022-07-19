В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

В Одесі через чергову загрозу ворожого обстрілу пізно ввечері 19 липня оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в місті пролунав вибух.

У жодному разі не ігноруйте сповіщень про повітряну тривогу. Адже окупанти часто свідомо обстрілюють житлові райони, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.

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В Одесі пролунав вибух

Приблизно о 21:48 в Одесі почали лунати сирени повітряної тривоги. Орієнтовно через пів години після цього місцеві жителі почали повідомляти, що чули в місті вибухи.

Наразі невідомо, що саме стало їхньою причиною, – це могли бути звуки роботи систем протиповітряної оборони або "прильоти" ворожих ракет чи снарядів. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Коротко про попередні обстріли Одещини

Вночі 19 липня росіяни атакували ракетами Одещину. Опівночі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що станом на 00:55 триває рятувальна операція.

Внаслідок "прильоту" у кількох приватних будинках виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її загасили.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що окупанти обстріляли Одещину з акваторії Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки 2 будинки зруйнувалися вщент.

Загалом росіяни випустили 7 крилатих ракет типу "Калібр". Одну вдалося збити, проте всі інші влучили у мирне село. Внаслідок цього 6 людей зазнали поранень, серед яких була 1 дитина.

Окрім цього, рано-вранці 16 липня окупанти обстріляли Одесу. Ворожі ракети влучили у склад виробничо-торговельної компанії. Пожежа від вибуху охопила складські приміщення на площі 10 тисяч квадратних метрів.

Загарбники атакували місто з літаків стратегічної авіації Ту-95. Ракети Х-101 окупанти запустили з напрямку Ставропілля.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 30-річний мирний мешканець. Уламок ворожої ракети поранив його в голову.

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Під час повітряної тривоги не варто розголошувати адрес влучань російських ракет, якщо вони стануться. Також не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Адже така інформація лише допомагає окупантам коригувати вогонь.О 22:30 повітряну тривогу в Одесі скасували.