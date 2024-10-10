В Одесі повторно пролунали вибухи
Джерело:Геннадій Труханов
Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Так, пізно ввечері 10 жовтня в місті чули вибух.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Зауважимо, що на той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи в Одесі
В Одеській області 10 жовтня о 22:32 оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Одеса – в укриття,
– написали в ПС через хвилину.
Вже через кілька хвилин стало відомо про звуки вибуху в місті.
"В місті чутно вибух", – написав мер Одеси. Він попросив жителів залишатися в укриттях.
В Повітряних силах о 23:32 попередили про рух швидкісної цілі з Чорного моря. Там вказали, що курс північний. "Чорноморське, Південне – в укриття, – ідеться в повідомленні ПС через 2 хвилини.
О 23:34 в телеграм-каналі "Думская" повідомили про вибух.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.