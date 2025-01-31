В Одесі пролунав вибух

В Одесі ввечері 31 січня пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє журналістка 24 Каналу, яка перебуває у місті. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.

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Ввечері 31 січня о 19:06 в Одесі оголосили повітряну тривогу, але за кілька хвилин, о 19:10, пролунав відбій. О 19:18 в Одесі та області знову оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько 19:20 в Одесі прогримів потужний вибух. Мер міста Геннадій Труханов підтвердив ворожу атаку та закликав містян бути у безпечних місцях.

Будьте у безпечних місцях,

– закликав Труханов.